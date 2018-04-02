Туристическую полицию создадут к ЧМ по футболу в России

Комплектование туристических подразделений планируется из числа полицейских, владеющих иностранными языками. При необходимости они пройдут дополнительное обучение. Они будут патрулировать места массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание им помощи в решении каких-либо проблем.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Подразделения туристической полиции в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции будут созданы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи до 5 мая, сообщает Российская Газета. © Sputnik. Наталья Селиверстова Кассы в метро Москвы со стикерами "We speak English!" появятся к ЧМ-2018

О подписании распоряжения о создании таких специализированных подразделений сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в остальных городах, принимающих Чемпионат мира по футболу, будут определены группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки, для обеспечения круглосуточного реагирования на происшествия с участием зарубежных граждан в период с 25 мая по 25 июля.

"В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели материально-технических средств подразделений туристической полиции", — рассказала Ирина Волк.

Комплектование туристических подразделений планируется из числа полицейских, владеющих иностранными языками. При необходимости они пройдут дополнительное обучение. Они будут патрулировать места массового пребывания зарубежных болельщиков, оказание им помощи в решении каких-либо проблем, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Сотрудников туристической полиции можно будет легко узнать по нарукавной повязке.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.