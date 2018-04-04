00:13 05 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (12)
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  • Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске
  • Памятник святым Кириллу и Мефодию в Саранске
  • Памятник Емельяну Пугачеву в Саранске
  • Вид на музейно-архивный комплекс и Мордовское подворье в Саранске
  • Центр города Саранска
  • Вид на Лисий мостик в Саранске
  • Памятник воинам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Саранске
  • Памятник Семье в Саранске
  • Вид на центральную часть города с аттракциона Колесо обозрения в Саранске
  • Вид на здание мемориального музея военного и трудового подвига в Саранске
© Sputnik. Alexey Filippov
Кафедральный собор святого Федора Ушакова в Саранске построен и освящен в 2006 году в честь адмирала Федора Ушакова, в 2001 году причисленного к лику святых

Матчи предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в 11 городах России, одним из городов-организаторов самого главного футбольного турнира станет Саранск

Саранск — столица Республики Мордовия в составе Российской Федерации, в 2012 году был официально включен в список городов, где пройдут матчи ЧМ-2018 — на поле "Мордовия Арены" состоится четыре игры.

Включение Саранска в число городов организаторов Чемпионата мира дало мощный толчок для развития города и позволило превратить его из провинциального в по-настоящему современный город. Здесь отстроили аэропорт, вокзал, обновили центр, отремонтировали дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.

Sputnik предлагает фотогид по главным достопримечательностям города, которые надо посетить в перерывах между футбольными баталиями.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (12)



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  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
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    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

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Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
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