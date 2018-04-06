Депутат ГД России предложил создать полицию нравов на время ЧМ-2018

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует обратиться к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при МВД, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности на Чемпионате мира по футболу 2018. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на текст обращения.

Депутат рассчитывает, что отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и "другими асоциальными личностями", в том числе и вовлеченными в занятия проституцией.

Милонов считает, что такие криминальные случаи могут негативно сказаться на имидже страны. По его мнению, отряд необходимо сформировать из патриотически настроенной молодежи. Депутат готов лично возглавить организацию.

"Безусловно, в эти дни к работе привлекут дополнительные силы полиции и иные специальные силовые службы. Однако для эффективной борьбы с аморальными явлениями необходимо привлечь идеологических бойцов — настоящих патриотов, строго исповедующих закон, культуру и традицию", — заявил Милонов.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.