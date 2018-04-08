Опрос: 4% россиян верят в победу сборной России на ЧМ-2018

Социологи выяснили, что менее пяти процентов россиян верят в победу российской команды на чемпионате мира по футболу, который примет страна этим летом

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Всего 4% из опрошенных фондом "Общественное мнение" россиян верят, что российская сборная победит на предстоящем чемпионате мира, сообщает РИА Новости.

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В то же время 17% думают, что ей удастся выйти из группы, но дальше по турнирной сетке она не пройдет, а 14% полагают, что российские футболисты не выйдут в плей-офф. Мнение о том, что национальная команда "выйдет в четвертьфинал", высказали 9% участников опроса. Ответ "выйдет в полуфинал" дали лишь 6% опрошенных — столько же думают, что российские футболисты пробьются в финал.

При этом почти треть опрошенных призналась, что не следит за футболом.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018 на Sputnik Абхазия.