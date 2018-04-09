22:48 09 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Как это было: первый маскот Вилли появляется перед публикой

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© Screenshot/FIFATV

Традиция выбирать для мундиаля отдельного маскота зародилась в 1966 году, когда турнир проходил в Англии.

Чемпионат мира по футболу берет свое начало с 1930 года. Талисманы у мундиаля появились не сразу, первый был избран Англией на чемпионате 1966 года. Британским маскотом стал лев Вилли.

Всероссийское голосование по выбору официального талисмана ЧМ-2018 продолжалось больше года, с 23 сентября 2015-го. Было собрано более миллиона голосов: 53% — за волка, 27% — за тигра и 20% — за кота.

Забивака представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в футболке со словами RUSSIA 2018.

Сочетание белого, синего и красного в футболке и шортах представляют национальные цвета футбольной команды России. Разработан студентом-дизайнером Екатериной Бочаровой.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018.

Футбольные матчи турнира будут сыграны в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте ФИФА-2018




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