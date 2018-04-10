13:31 10 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Символ чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 волк Забивака на открытии тематического Парка футбола в Волгограде, посвященного проведению чемпионата мира по футболу 2018.

Посольство России в США прокомментировало совет Белого дома о поездке на ЧМ-2018

© Sputnik. Кирилл Брага
ФИФА-2018
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Поездка болельщиков со всего мира на ЧМ-2018 в России угрожает Западу тем, что "значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде", заявили в посольстве России в США.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Интерес к России растет несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а болельщики из Америки станут самой многочисленной группой иностранных фанатов на чемпионате мира по футболу, заявили в посольстве России в США, сообщает РИА Новости.

"Кто-то в Вашингтоне очень испугался, увидев статистику покупки билетов на ЧМ-2018 в России. По данным ФИФА, на начало апреля американские болельщики купили 16 462 билета. Они станут самой многочисленной группой иностранных фанатов. Это не может нас не радовать", — говорится в комментарии посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Велосипед
© Sputnik. Владимир Трефилов
Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 на велосипеде

Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома заявила, что футбольным болельщикам из США стоит "подумать дважды", прежде чем ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. По его словам, болельщикам стоит воздержаться от поездки на ЧМ-2018, так как дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб. Он также заметил, что любое большое спортивное мероприятие является мишенью для террористов.

"Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может и благодаря ей, интерес к нашей стране растет. Американцы хотят увидеть своими глазами, как обстоят дела в России на самом деле", — констатируют в посольстве.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная США не сыграет на чемпионате мира в России, так как не прошла квалификацию.




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