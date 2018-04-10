19:20 10 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Диего Форлан

Сюрпризы ЧМ-2018: звезда футбола Диего Форлан поделился прогнозами

© AFP 2018/ ANTHONY WALLACE
ФИФА-2018
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Уругвайский форвард Диего Форлан с большим энтузиазмом ждет начала Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. На этот раз он примет участие в грандиозном соревновании в качестве комментатора, посла ФИФА и уругвайского болельщика.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Выступающий за китайский футбольный клуб "Китчи" Форлан поделился со Sputnik Mundo ожиданиями от предстоящего мундиаля.

"Мы говорим о мировой державе, обладающей необходимой инфраструктурой и экономикой для проведения чемпионата мира. Нас ждут великие сборные, и многие люди собираются посетить матчи, так что я думаю, что это будет очень хороший чемпионат мира", – сказал он.

Форлан, участник трех чемпионатов мира и лучший игрок первенства планеты 2010 года в ЮАР, отметил, что Россия как организатор имеет преимущество, поскольку ранее страна уже обладала частью необходимой инфраструктуры. Он также не сомневается в безопасности, которую способна обеспечить принимающая страна.

Кроме того, Форлан отметил роль системы VAR (видео-ассистент рефери), которая будет впервые применена на ЧМ по футболу.

"Если такая технология используется в других видах спорта, почему бы ей не использоваться в футболе? Очевидно, что в этом спорте ее сложнее применить, но я думаю, что эффект будет положительным", – сказал нападающий.

Россия-2018 будет незабываемым турниром в том числе из-за возвращения Перу (последний раз перуанская сборная участвовала в Кубке мира в Испании 1982 года) и отсутствия таких сильных команд, как сборные Италии и Голландии. Форлан полагает, что эти "сюрпризы" связаны с тем, что в сегодняшнем футболе "нет истории, титулов и имен, а только отдача и старание хорошо играть, а если результатов нет, то и происходят подобные вещи".

Уругвайский футболист Диего Форлан на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Alexander Vilf
Уругвайский футболист Диего Форлан на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

По словам нападающего, условия игры уравновесили футбол. В настоящее время отставание или превосходство команды подтверждается не только тем, что "написано на бумаге, но и реальными достижениями на поле, где иногда более слабая команда может обыграть ту, которая считается более сильной", – сказал он.

Это конкурентное равенство затрудняет выбор фаворита предстоящего чемпионата мира. Форлан полагает, что сборные Германии, Бразилии и Испании находятся "на одну ступень выше", чем остальные, хотя он также считает, что Франция, Уругвай, Аргентина, Мексика и Бельгия являются отличными кандидатами.

Что касается сборной Уругвая, показавшей хорошие результаты в Южной Корее и Японии в 2002 году, а также в ЮАР 2010-м и в Бразилии в 2014-м, бомбардир полагает, что группа, в которой предстоит играть команде его страны, – "несложная", но в любом случае уругвайцы "должны быть очень осторожны".

"Как молодые игроки, так и те, кто обладает большим опытом, находятся в хорошей форме, и мы надеемся на отличный результат на этом чемпионате мира. Самое главное сейчас – пройти группу, а дальше будет видно", – считает футболист.

При достижении этого прогресса в турнире, "нужно оценить, как складывается ситуация, потому что часто бывает, что ты фаворит, а в итоге проигрываешь". По мнению Форлана, Уругвай не должен упускать это из виду, потому что "уровень команд становится еще более схожим".

Уругвайские футбольные звезды, такие как Эдинсон Кавани ("Париж Сен-Жермен") и Луис Суарес ("Барселона"), "имеют большие шансы" стать лучшими игроками на чемпионате в России, полагает Форлан. Однако, по его мнению, такое признание можно получить только непосредственно в самой игре, показав высокий уровень футбола.

Говоря об уругвайском тренере Оскаре Вашингтоне Табаресе и его работе в сборной, Диего отметил "старание, ответственность и результаты" как единое "целое".

В марте 2015 года Диего Форлан объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая.

"Важно было освободить место для молодежи и завершить этап", – сказал 38-летний нападающий.

В любом случае Диего Форлан будет присутствовать на российских стадионах в качестве спортивного комментатора американского канала Telemundo. Он будет опираться на "свой опыт и знания".

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.



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