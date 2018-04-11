21:37 11 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Участники карнавала

Карнавала не будет: костюмированный моцион отменили в Сочи в связи с ЧМ - 2018

© Sputnik. Нина Зотина
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
11 0 0

В преддверии Чемпионата мира по Футболу в России вступил в силу Указ президента России об усилении мер безопасности.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Открывающий летний сезон сочинский карнавал "Карнаваллето" отменен решением администрации города. Как объясняют в мэрии Сочи, костюмированное шествие отменено "из-за ограничений на проведение массовых уличных мероприятий, связанных с Чемпионатом мира по футболу", сообщает МАКС ПОРТАЛ.

Вот уже несколько лет в Сочи колонны ряженых в костюмы и маски горожан совершали моцион от Зимнего театра до Морского порта, открывая таким образом туристический летний сезон.

Велосипед
© Sputnik. Владимир Трефилов
Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 на велосипеде

В 2017 году "Карнаваллето" в Сочи стал поводом для скандальной публикации в СМИ. 27 мая группа участников, с окрашенными в черный цвет лицами и барабанами, была одета в форму сборной Камеруна, а следом шел участник в африканском облачении. Как известно, нетерпимые к иным расам болельщики используют банан, как оскорбление темнокожих спортсменов. Разжигание скандала  удалось избежать.

В 2018 году вместо карнавала в Сочи на протяжении 24 дней будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA. На площади Южного мола выступят звезды отечественной и зарубежной эстрады, будут показаны матчи чемпионата. Вход на площадку будет свободным для всех желающих. 

Все о Чемпионате мира по футболу в России читайте в спецпроекте Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

  • Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин
    Стоп, реклама!

    Почему глава Нацбанка Казахстана считает, что будет правильным установить запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними сделок?

  • Участники акции протеста. Архивное фото
    Огонь и золото

    В Кыргызстане около тысячи человек ворвались на территорию строящегося золотодобывающего завода и начали поджигать постройки.

  • Водители транспортных средств в аварии не пострадали
    Опасный вираж

    В результате столкновения микроавтобуса и экскаватора в Псковской области России пострадали шесть человек - граждане Беларуси.

  • Кабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000
    Нездоровые попытки

    Пилоты из стран ЕС, здоровье которых может не позволить им работать по профессии, пытались обмануть Агентство гражданской авиации Латвии.

  • Круонисская ГАЭС, архивное фото
    Последняя надежда

    Почему Круонисская ГАЭС, уникальный инженерно-энергетический объект, которым интересуется ЕС – это все, что осталось у Литвы – в материале Sputnik.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Не с пустыми руками

    На следующей неделе состоится визит Александра Лукашенко в Кишинев: какие подарки везет белорусский лидер?

  • Заседание Совета Федерации РФ
    Это взаимно

    Совет Федерации России ратифицировал в среду межправительственное соглашение с Южной Осетией о взаимном признании образования.

  • Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов
    Чисто и прозрачно

    Председатель Центризбиркома Азербайджана заявил, что выборы президента республики проходят абсолютно прозрачно и без нарушений.

  • Акция фракции Елк в Национальном сообрании
    Дым без огня

    Зал заседаний армянского парламента в среду неожиданно наполнился дымом - при этом речь идет не о пожаре.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Нацистские концлагеря – преступление против человечности. Кадры из архива
Нацистские концлагеря — преступление против человечности. Кадры из архива
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia