Карнавала не будет: костюмированный моцион отменили в Сочи в связи с ЧМ - 2018

В преддверии Чемпионата мира по Футболу в России вступил в силу Указ президента России об усилении мер безопасности.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Открывающий летний сезон сочинский карнавал "Карнаваллето" отменен решением администрации города. Как объясняют в мэрии Сочи, костюмированное шествие отменено "из-за ограничений на проведение массовых уличных мероприятий, связанных с Чемпионатом мира по футболу", сообщает МАКС ПОРТАЛ.

Вот уже несколько лет в Сочи колонны ряженых в костюмы и маски горожан совершали моцион от Зимнего театра до Морского порта, открывая таким образом туристический летний сезон.

© Sputnik. Владимир Трефилов Египетский болельщик отправился на ЧМ-2018 на велосипеде

В 2017 году "Карнаваллето" в Сочи стал поводом для скандальной публикации в СМИ. 27 мая группа участников, с окрашенными в черный цвет лицами и барабанами, была одета в форму сборной Камеруна, а следом шел участник в африканском облачении. Как известно, нетерпимые к иным расам болельщики используют банан, как оскорбление темнокожих спортсменов. Разжигание скандала удалось избежать.

В 2018 году вместо карнавала в Сочи на протяжении 24 дней будет проходить Фестиваль болельщиков FIFA. На площади Южного мола выступят звезды отечественной и зарубежной эстрады, будут показаны матчи чемпионата. Вход на площадку будет свободным для всех желающих.

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