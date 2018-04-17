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Последний этап продаж билетов на ЧМ-2018 стартует в среду

© Sputnik . Илья Питалев
ФИФА-2018
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В среду, 18 апреля, в 12:00 (мск) стартует финальный этап продаж билетов на Чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России.

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. Билеты всех категорий, в том числе четвертой, будут доступны на последнем этапе продаж билетов на Чемпионат мира по футболу в России, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главу билетного департамента ФИФА Фалька Эллера.

"Мы довольны тем, как идут продажи. Завтра запускается последний этап. Через сайт ФИФА распределены уже 1 миллион 770 тысяч билетов, а всего в целом (на протяжении состоявшихся этапов продаж) порядка 2,2 миллиона. Для продаж (на протяжении всех этапов) будет доступно 2,7 миллиона билетов. Мы можем сказать, что на последнем этапе продаж будут доступны билеты на все матчи и всех категорий, включая четвертую", — сказал Эллер журналистам.

Давид Цужба
© Фото: Датка Цушба
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По его словам, в среду открываются все билетные центры во всех городах чемпионата мира.

"Нам известно о параллельном рынке, но болельщики подвергают себя очень большому риску, покупая билеты с рук, а не на официальном сайте ФИФА", — добавил Эллер.

Приобрести билеты можно с помощью платежных карт Visa. Компания Visa — официальный партнер FIFA в категории платежных услуг. Более подробную информацию о способах оплаты можно найти на официальном сайте FIFA.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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