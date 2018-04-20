17:30 20 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Открытие билетных центров ЧМ-2018 в России

Более 160 тысяч билетов на ЧМ-2018 продано со старта последнего этапа

© Sputnik . Сергей Пивоваров
ФИФА-2018
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Последний этап продаж билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России стартовал 18 апреля.

СУХУМ, 20 апр — Sputnik. Болельщиками со всего мира было выкуплено 164 136 билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России с начала последнего этапа продаж, сообщает официальный сайт чемпионата.

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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На сайте FIFA старт последнего этапа продаж начался 18 апреля в 12:00 (мск) и продлится до 15 июля 2018.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (87 902). За ними следуют любители футбола и болельщики из других стран, в первую десятку которых входят: Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905).

До окончания последнего периода болельщики смогут приобретать билеты онлайн (при условии их наличия) в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Параллельно со стартом последнего этапа продаж 18 апреля во всех городах-организаторах турнира также открылись Главные билетные центры FIFA.

Сейчас в билетных центрах FIFA можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн, но, начиная с 1 мая, билеты (при условии их наличия) будут также доступны для приобретения в кассах Главных билетных центров FIFA.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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