02:53 27 Апреля 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба о работе абхазских туравтобусов во время ЧМ -2018 по футболу в Сочи

ФИФА-2018
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О мерах безопасности на КПП "Псоу" во время Чемпионата мира по футболу-2018 в России журналистам рассказал и. о. заместителя министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

"Есть Указ президента России об особенностях  применения усиленных мер безопасности в период проведения в России Чемпионата мира по футболу-2018. Меры безопасности вводятся на период с 1 июня по 17 июля. Под ограничение перемещения подпадают только перевозчики категории D (автобусы), легковой автотранспорт эти ограничения не коснутся. На сегодняшний день туристическо-экскурсионные организации РФ, взаимодействуя с абхазскими партнерами, предоставляют нам полученную информацию, чтобы скоординировать действия, и помогут абхазским туроператорам получить необходимые документы для пересечения границы. В понедельник у нас запланирована встреча с заместителем главы Администрации города Сочи. Ограничения будут, скорее всего, в дни проведения матчей. Мы должны понимать, что Россия, страна, которая принимает чемпионат мира, — наш союзник. Мы должны поддержать ее и войти в положение. Сегодня безопасность превыше всего", — отметил Ахба. 

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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