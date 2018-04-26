Ахба о работе абхазских туравтобусов во время ЧМ -2018 по футболу в Сочи

"Есть Указ президента России об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в России Чемпионата мира по футболу-2018. Меры безопасности вводятся на период с 1 июня по 17 июля. Под ограничение перемещения подпадают только перевозчики категории D (автобусы), легковой автотранспорт эти ограничения не коснутся. На сегодняшний день туристическо-экскурсионные организации РФ, взаимодействуя с абхазскими партнерами, предоставляют нам полученную информацию, чтобы скоординировать действия, и помогут абхазским туроператорам получить необходимые документы для пересечения границы. В понедельник у нас запланирована встреча с заместителем главы Администрации города Сочи. Ограничения будут, скорее всего, в дни проведения матчей. Мы должны понимать, что Россия, страна, которая принимает чемпионат мира, — наш союзник. Мы должны поддержать ее и войти в положение. Сегодня безопасность превыше всего", — отметил Ахба.