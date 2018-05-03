Путин обсудит в Сочи подготовку к ЧМ-2018

Президент России посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона "Фишт", где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин в Сочи 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу, а также проведет встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Р-Спорт со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату, планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира, отметила пресс-служба Кремля.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.