23:47 04 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Монумент Глобус на улице Бекешской в городе Пенза

24 часа на поле: необычный футбольный матч пройдет в Пензе к ЧМ-2018

© Sputnik . Артем Семенов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
27 0 0

Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на областное правительство.

"Круглосуточный матч начнется 19 мая в 12.00 мск, а завершится ровно через 24 часа. Проведение матча запланировано на стадионе "Зенит", в игре примут участие две объединенные команды, за которые в режиме нон-стоп сыграют 64 группы игроков", — говорится в сообщении.

Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
© Sputnik . Михаил Климентьев
Путин обсудит в Сочи подготовку к ЧМ-2018

В преддверии матча министерство физической культуры и спорта области объявило для жителей региона конкурс на название двух команд суточного матча и конкурс на слоган для этого матча. Заявки конкурсантов принимаются до 15 мая. Жюри ведомства определит победителей, которые получат подарки перед началом матча.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.




Главные темы

  • Уничтожение старых банкнот в Банке России
    Финансовый "конфуз": куда дели бюджетный миллиард

    Депутаты Народного Собрания Абхазии не приняли проект закона "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" в четверг 3 мая. Что смутило парламентариев и вызвало подозрения, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    283
  • Пресс-конференция повященная Сухускому забегу
    Мест нет: первый рекорд Сухумского забега

    В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция с организаторами "Сухумского забега" и соревнований по триатлону, которые состоятся в воскресенье 6 мая в Сухуме и посвящены они Дню Победы в Великой Отечественной войне.

    125
  • Ансамбль Абаза на фестивале в Сочи
    Ансамбль "Абаза" занял первое место на фестивале в Сочи

    III Открытый международный фестиваль, конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Овация» прошел в Сочи с 27 апреля по 3 мая.

    294

Орбита Sputnik

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

  • В Астане у супермаркета Жаннур перевернулся батут
    Ветром сдуло

    В столице Казахстана Астане сильным ветром сдуло батут у торгового центра, на котором играли дети, пострадали пятеро малышей.

  • Участники акции Бессмертный полк в Бишкеке .Архивное фото
    В полку прибыло

    С каждым годом все больше молодежи принимает участие в акции "Бессмертный полк", рассказали в штабе движения "Бессмертный полк — Кыргызстан".

  • Хрустальный шар, архивное фото
    Сверхъестественные расходы

    Жительница белорусского Мозыря перевела лже-экстрасенсу из России 25 тысяч долларов – чтобы оплатить услуги "ясновидящей" она взяла кредит в банке.

  • Вайра Вике-Фрейберга и девушки проекта Нам всем надо быть Вайрой
    Печально я гляжу…

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила крайнее разочарование тем, что новое поколение латвийцев не понимает, что больше не живет в СССР.

  • Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас, архивное фото
    Преступление и наказание

    Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в литовском Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной.

  • Pavel Midrigan
    "Мы – не партнеры!"

    Эксперт прокомментировал Sputnik Молдова намерение ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран с безвизовым режимом.

  • В Цхинвале прошла репетиция Парада Победы с участием курсантов из ДНР
    В одном строю

    Курсанты из ДНР примут участие в военном параде в Цхинвале, а югоосетинские военные пройдут торжественным маршем в Донецке.

  • Флаг Азербайджана, фото из архива
    По ту сторону Атлантики

    В американском Питтсбурге 28 мая объявлен Днем Азербайджана по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики.

  • Агван Варданян
    Больше не товарищ

    Видный деятель "Дашнакцутюн", депутат Агван Варданян проголосовал против Пашиняна вопреки официальной позиции своей фракции и был исключен из ее рядов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Участник экстремальной гонки с препятствиями Bison Race под Минском, Белоруссия
Неделя в объективе: первомайские демонстрации и экстремальные гонки
Живой: письмо красноармейца Виктора Таркил сестрам
Живой: письмо красноармейца Виктора Таркил сестрам
Run Sukhum: Что? Где? Когда?
"Run Sukhum": Что? Где? Когда?

Соцсети

Sputnikabkhazia