24 часа на поле: необычный футбольный матч пройдет в Пензе к ЧМ-2018

Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Матч, который продлится 24 часа, пройдет в Пензе 19 мая и будет посвящен чемпионату мира по футболу, сообщает Р-Спорт со ссылкой на областное правительство.

"Круглосуточный матч начнется 19 мая в 12.00 мск, а завершится ровно через 24 часа. Проведение матча запланировано на стадионе "Зенит", в игре примут участие две объединенные команды, за которые в режиме нон-стоп сыграют 64 группы игроков", — говорится в сообщении.

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В преддверии матча министерство физической культуры и спорта области объявило для жителей региона конкурс на название двух команд суточного матча и конкурс на слоган для этого матча. Заявки конкурсантов принимаются до 15 мая. Жюри ведомства определит победителей, которые получат подарки перед началом матча.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте Sputnik FIFA-2018.