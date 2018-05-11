Штрафы за превышение цен в гостиницах перед ЧМ-2018 выросли до 8 миллионов рублей

Роспотребнадзор заявил о выявлении 649 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 161 случае отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Общая сумма административных штрафов за превышение цен в гостиницах перед проведением Чемпионата мира-2018 по футболу выросла до 8,2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 8,2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство заявило о выявлении 649 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 161 случае отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Как отмечает Роспотребнадзор, возбуждено в общей сложности 11752 дела об административных правонарушениях, в суд поданы 179 исков.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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