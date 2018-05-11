13:39 11 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Сборная России по футболу

Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

© Sputnik . Владимир Астапович
ФИФА-2018
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В сборную, в частности, вошли нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба, полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев и форвард московского ЦСКА Федор Чалов.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Объявлен расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Чемпионату мира, сообщает РИА Новости.

Сборная России 18 мая в Новогорске начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира. С 20 по 31 мая команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Австрии. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч с командой Австрии, а 5 июня в Москве — со сборной Турции.

Вратари

  • Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва),
  • Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия),
  • Сослан Джанаев ("Рубин", Казань),
  • Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург)

Защитники

  • Владимир Гранат ("Рубин", Казань),,
  • Руслан Камболов ("Рубин", Казань),,
  • Федор Кудряшов ("Рубин", Казань),
  • Илья Кутепов ("Спартак", Москва),
  • Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),
  • Константин Рауш ("Динамо", Москва),
  • Андрей Семёнов ("Ахмат", Грозный),
  • Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург),
  • Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

Полузащитники

  • Юрий Газинский ("Краснодар"),
  • Александр Головин (ЦСКА, Москва),
  • Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва),
  • Александр Ерохин ("Зенит", Санкт-Петербург)
  • Юрий Жирков ("Зенит", Санкт-Петербург)
  • Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург),
  • Александр Самедов ("Спартак", Москва)
  • Роман Зобнин ("Спартак", Москва)
  • Антон Миранчук ("Локомотив", Москва),
  • Александр Ташаев ("Динамо", Москва),
  • Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

Нападающие

  • Артем Дзюба ("Арсенал", Тула),
  • Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва),
  • Федор Смолов ("Краснодар"),
  • Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).




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