Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Объявлен расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Чемпионату мира, сообщает РИА Новости.
Сборная России 18 мая в Новогорске начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира. С 20 по 31 мая команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Австрии. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч с командой Австрии, а 5 июня в Москве — со сборной Турции.
Вратари
- Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва),
- Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия),
- Сослан Джанаев ("Рубин", Казань),
- Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург)
Защитники
- Владимир Гранат ("Рубин", Казань),,
- Руслан Камболов ("Рубин", Казань),,
- Федор Кудряшов ("Рубин", Казань),
- Илья Кутепов ("Спартак", Москва),
- Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),
- Константин Рауш ("Динамо", Москва),
- Андрей Семёнов ("Ахмат", Грозный),
- Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург),
- Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);
Полузащитники
- Юрий Газинский ("Краснодар"),
- Александр Головин (ЦСКА, Москва),
- Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва),
- Александр Ерохин ("Зенит", Санкт-Петербург)
- Юрий Жирков ("Зенит", Санкт-Петербург)
- Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург),
- Александр Самедов ("Спартак", Москва)
- Роман Зобнин ("Спартак", Москва)
- Антон Миранчук ("Локомотив", Москва),
- Александр Ташаев ("Динамо", Москва),
- Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);
Нападающие
- Артем Дзюба ("Арсенал", Тула),
- Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва),
- Федор Смолов ("Краснодар"),
- Федор Чалов (ЦСКА, Москва).
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).