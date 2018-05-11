Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ-2018

В сборную, в частности, вошли нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба, полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев и форвард московского ЦСКА Федор Чалов.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Объявлен расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к Чемпионату мира, сообщает РИА Новости.

Сборная России 18 мая в Новогорске начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира. С 20 по 31 мая команда Станислава Черчесова будет тренироваться в Австрии. 30 мая в Инсбруке сборная России проведет контрольный матч с командой Австрии, а 5 июня в Москве — со сборной Турции.

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва),

Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия),

Сослан Джанаев ("Рубин", Казань),

Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург)

Защитники

Владимир Гранат ("Рубин", Казань),,

Руслан Камболов ("Рубин", Казань),,

Федор Кудряшов ("Рубин", Казань),

Илья Кутепов ("Спартак", Москва),

Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),

Константин Рауш ("Динамо", Москва),

Андрей Семёнов ("Ахмат", Грозный),

Игорь Смольников ("Зенит", Санкт-Петербург),

Марио Фернандес (ЦСКА, Москва);

Полузащитники

Юрий Газинский ("Краснодар"),

Александр Головин (ЦСКА, Москва),

Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва),

Александр Ерохин ("Зенит", Санкт-Петербург)

Юрий Жирков ("Зенит", Санкт-Петербург)

Далер Кузяев ("Зенит", Санкт-Петербург),

Александр Самедов ("Спартак", Москва)

Роман Зобнин ("Спартак", Москва)

Антон Миранчук ("Локомотив", Москва),

Александр Ташаев ("Динамо", Москва),

Денис Черышев ("Вильярреал", Испания);

Нападающие

Артем Дзюба ("Арсенал", Тула),

Алексей Миранчук ("Локомотив", Москва),

Федор Смолов ("Краснодар"),

Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).