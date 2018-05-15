18:06 15 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Официальный талисман Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Забивака, архивное фото

Ставки сделаны: космонавты сыграют в футбол на МКС во время чемпионата мира

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
ФИФА-2018
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Импровизированный футбольный матч в честь чемпионата мира проведут космонавты и астронавты на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости российский космонавт, член экипажа миссии МКС56/57 Сергей Прокопьев.

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
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"Олег Артемьев (российский космонавт, прибывший на станцию 23 марта 2018 года – ред.) уже привез туда мячик футбольный лицензированный, там есть все оборудование, чтобы его накачать", — сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.

Космонавты уверяют, что постараются организовать игру таким образом, чтобы не повредить оборудование станции.

Экипаж также с радостью сообщил, что они смогут посмотреть игры ЧМ-2018 в режиме онлайн, а не только в записи, как это было раньше. Правда, если матчи будут накладываться на график работы экипажа, в таком удовольствии себе придется отказать.

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Кроме того, Прокопьев рассказал, что в качестве индикатора невесомости экипаж возьмет с собой в корабль "Союз МС-09" талисман чемпионата — волка Забиваку, подаренного Прокопьеву сыном.

Игра не на интерес

Космонавты рассказали о заключенном пари — если в ходе чемпионата команды России и Германии встретятся, каждый из них поставит на свою команду. В случае победы российской сборной Герсту нарисуют на лбу российский флаг. А если первенство окажется за немцами, Прокопьеву придется сделать такую же прическу, как у немецкого астронавта, то есть побриться налысо.

Прокопьев и Герст отправятся на МКС 6 июня 2018 года вместе с американкой Сериной Ауньен и проведут на станции 187 дней.




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