Ставки сделаны: космонавты сыграют в футбол на МКС во время чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. Импровизированный футбольный матч в честь чемпионата мира проведут космонавты и астронавты на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости российский космонавт, член экипажа миссии МКС56/57 Сергей Прокопьев.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev Топ 10 самых интересных событий на ЧМ-2018 помимо матчей

"Олег Артемьев (российский космонавт, прибывший на станцию 23 марта 2018 года – ред.) уже привез туда мячик футбольный лицензированный, там есть все оборудование, чтобы его накачать", — сказал Прокопьев на предполетной пресс-конференции.

Космонавты уверяют, что постараются организовать игру таким образом, чтобы не повредить оборудование станции.

Экипаж также с радостью сообщил, что они смогут посмотреть игры ЧМ-2018 в режиме онлайн, а не только в записи, как это было раньше. Правда, если матчи будут накладываться на график работы экипажа, в таком удовольствии себе придется отказать.

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Кроме того, Прокопьев рассказал, что в качестве индикатора невесомости экипаж возьмет с собой в корабль "Союз МС-09" талисман чемпионата — волка Забиваку, подаренного Прокопьеву сыном.

Игра не на интерес

Космонавты рассказали о заключенном пари — если в ходе чемпионата команды России и Германии встретятся, каждый из них поставит на свою команду. В случае победы российской сборной Герсту нарисуют на лбу российский флаг. А если первенство окажется за немцами, Прокопьеву придется сделать такую же прическу, как у немецкого астронавта, то есть побриться налысо.

Прокопьев и Герст отправятся на МКС 6 июня 2018 года вместе с американкой Сериной Ауньен и проведут на станции 187 дней.