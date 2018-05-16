Аргентинцам предложили пособие по обольщению россиянок

Авторы пособия по "соблазнению" рекомендуют мужчинам, которые хотят завести знакомство с россиянками, обращать внимание на свой внешний вид, быть опрятными и пользоваться хорошими духами.

СУХУМ, 16 мая — Sputnik. Национальная ассоциация футбола (AFA) в Аргентине распространила пособие к чемпионату мира-2018, в котором содержатся практические рекомендации по соблазнению россиянок, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание La Jugada Financiera. В связи с этим в Аргентине разгорается скандал.

Отмечается, что AFA под безобидным пособием "Русский язык и культура" для тренеров, футболистов и журналистов распространила настоящее руководство по обольщению женщин.

"Русские женщины прекрасны, и потому многие мужчины просто хотят провести с ними ночь, но даже если, возможно, россиянки тоже этого хотят, они также хотят чувствовать себя важными и уникальными, а потому относитесь к своей собеседнице как к человеку, которого вы цените", — говорится в пособии.

В пособии также подчеркивается, что россиянки любят инициативных мужчин, и потому аргентинцам советуют общаться с большим числом женщин.