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Поднимите руки вверх: Наталия Орейро записала песню к ЧМ-2018

© Sputnik . Евгения Новоженина
ФИФА-2018
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Наталья Орейро является официальным послом сборной Уругвая на Чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала клип к Чемпионату мира по футболу, в котором спела на трех языках, в том числе на русском.

Помимо русского в песне "United by love" Орейро пела на испанском и английском языках. Песня о любви и мире призывает людей объединиться ради футбола.

Зрителю уругвайская звезда полюбилась по роли в сериале "Дикий ангел".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.




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