17:32 21 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Арт-объекты, установленные к чемпионату мира по футболу 2018, на Манежной площади в Москве

Селфитесь на здоровье: в Москве к ЧМ-2018 отметят лучшие места для фото

© Sputnik . Evgeny Biyatov
ФИФА-2018
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Власти Москвы будут использовать специальные наклейки с надписью: "Фотографировать разрешено" — зеленые стикеры в форме фотоаппаратов со смайликами.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. На девяти столичных вокзалах и Московском центральном кольце отметят лучшие места для фотографий и селфи, сообщает портал мэра и правительства.

Наклейки с надписью "Фотографировать разрешено" разместят в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях.

Акция стартует в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Ее цель — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам, что сделать первый красивый снимок можно сразу, сойдя с поезда.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

 




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