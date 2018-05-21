Селфитесь на здоровье: в Москве к ЧМ-2018 отметят лучшие места для фото

Власти Москвы будут использовать специальные наклейки с надписью: "Фотографировать разрешено" — зеленые стикеры в форме фотоаппаратов со смайликами.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. На девяти столичных вокзалах и Московском центральном кольце отметят лучшие места для фотографий и селфи, сообщает портал мэра и правительства.

Наклейки с надписью "Фотографировать разрешено" разместят в залах ожидания, бизнес-зонах, на перронах и привокзальных площадях.

Акция стартует в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Ее цель — популяризировать любительскую фотосъемку и напомнить пассажирам, что сделать первый красивый снимок можно сразу, сойдя с поезда.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Россияне сыграют на групповом этапе со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).