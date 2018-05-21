Объявлен состав сборной Испании на ЧМ-2018

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Тренерский штаб сборной Испании по футболу определился с составом национальной команды на Чемпионат мира 2018 года, сообщает RT.
Окончательный список включает 23 игрока.
Голкиперы
- Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
- Кепа Аррисабалага ("Атлетик")
- Пепе Рейна ("Наполи")
Защитники
- Даниэль Карвахаль ("Реал")
- Серхио Рамос, Начо ("Реал")
- Альваро Одриосола ("Реал Сосьедад")
- Жерар Пике ("Барселона")
- Жоржи Альба ("Барселона")
- Сесар Аспиликуэта ("Челси")
- Начо Монреаль ("Арсенал")
Полузащитники
- Иско ("Реал")
- Марко Асенсио ("Реал")
- Лукас Васкес ("Реал")
- Серхио Бускетс ("Барселона")
- Андрес Иньеста ("Барселона")
- Коке ("Атлетико")
- Сауль ("Атлетико")
- Тьяго Алкантара ("Бавария")
- Давид Сильва ("Манчестер Сити")
Нападающие
- Диего Коста ("Атлетико")
- Родриго ("Валенсия")
- Яго Аспас ("Сельта")