16:37 22 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу FIFA 2018

Футбольная купюра: ЦБ России представил банкноту к ЧМ-2018

© Sputnik . Кирилл Каллиников
ФИФА-2018
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Номинал купюры — сто рублей, ее тираж составит двадцать миллионов штук.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили пластиковую банкноту к Чемпионату мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Скоробогатова отметила, что это первая банкнота, посвященная футболу.

"В мае-июне банкноты будут доставлены во все регионы России, чтобы кредитные организации могли предлагать их населению", — добавила Скоробогатова.

Купюра сделана на полимерной основе. В дальнейшем эту технологию будут использовать при модернизации других банкнот. По оценкам специалистов, их долговечность примерно в 2,5 раза выше, чем бумажных, отметил Трачук.

Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу FIFA 2018
© Sputnik . Кирилл Каллиников
Банк России выпустил банкноту к чемпионату мира по футболу FIFA 2018

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.




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