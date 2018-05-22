Уилл Смит исполнит официальную песню ЧМ-2018

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Официальную песню грядущего мундиаля исполнят американский актер и певец Уилл Смит, его соотечественник певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи, сообщает Р-Спорт со ссылкой на издание Vibe.
Для того чтобы внести в нее последние штрихи, Уилл Смит и Ники Джем специально встретились в Будапеште.
Помогать исполнителям будет американский музыкальный продюсер Дипло. Уилл Смит в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с Ники Джемом, с которым он специально встретился в Будапеште, чтобы внести последние штрихи в песню.
"Ники Джем – Дипло – Эра Истрефи – Уилл Смит. У нас одна жизнь. Давайте жить по полной", — подписал фото Смит и поставил хэштег "чемпионат мира".
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.