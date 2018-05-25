Российские гостиницы оштрафовали за завышение цен перед ЧМ-2018

СУХУМ, 25 — Sputnik. В преддверии чемпионата мира по футболу Роспотребнадзор выявил сотни нарушений в сфере гостиничного бизнеса. Как сообщает РИА Новости, российские гостиницы оштрафованы на сумму свыше девяти миллионов рублей за завышение цен.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что выявлено 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 190 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.