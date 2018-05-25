16:13 25 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Константиновском дворце в Стрельне.

Макрон надеется приехать на ЧМ-2018

© Sputnik . Сергей Гунеев
ФИФА-2018
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Президент Франции назвал условие, при котором может посетить мировое первенство в России.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, если сборная его страны выйдет в финал, при этом он отметил, что визит на турнир может стать еще одним поводом для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров журналисты спросили Макрона, готов ли он приехать в Россию, чтобы поддержать свою команду.

"Я надеюсь приехать поддержать нашу футбольную команду в вашей стране. Я, может быть, не буду с самого начала, но если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее", — приводит слова Макрона РИА Новости.

Он также сообщил, что предстоящий футбольный турнир может стать еще одним поводом для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поскольку я по натуре оптимист, я могу сказать с уверенностью, что когда я приеду, чтобы поддержать через несколько недель нашу команду, тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным. Я надеюсь, что это будет связано с успехами французской команды в футболе", — сообщил Макрон.

Переговоры президента РФ Владимира Путина со своим французским коллегой прошли в четверг в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом спустя год после того, как Эммануэль Макрон принимал Путина в Версале под Парижем.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik.




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