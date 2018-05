Опубликована официальная песня Чемпионата мира-2018

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Американский певец Ники Джем опубликовал на своем ютьюб-канале официальную песню Чемпионата мира по футболу в России, сообщает Р-Спорт.

Композицию под названием Live It Up исполнили американский актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсером выступил американец Diplo. Официальный клип на Live It Up выйдет 7 июня. Также Смит, Джем и Истрефи споют перед финальным матчем ЧМ, который состоится 15 июля в "Лужниках".

"Для меня честь выступить на чемпионате мира. Это глобальное событие объединяет людей по всему миру, чтобы улыбаться, смеяться и испытывать волшебные чувства. Сотрудничество с Ники, Diplo и Эрой в этой песне позволяет представить гармонию, эклектичные вкусы и жанры, которые будут собраны вместе", — отметил Уилл Смит.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.