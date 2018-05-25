21:20 25 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Граффити к ЧМ-2018 по футболу в Москве

Более миллиона иностранных болельщиков приедет на ЧМ-2018

© Sputnik . Alexey Kudenko
ФИФА-2018
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Руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов выразил надежду на то, что все иностранные туристы-болельщики в последующем будут возвращаться в Россию.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Более одного миллиона иностранных туристов-болельщиков планирует приехать на чемпионат мира по футболу 2018 года, следует из слов руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова.

"Мы надеемся на то, что те — больше миллиона иностранных туристов-болельщиков, которые приедут на чемпионат,  — они в последующем будут вновь и вновь к нам возвращаться", — заявил Сафонов в интервью каналу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сафонов подчеркнул, что мы должны на высоком уровне провести ЧМ, показать нашу страну гостеприимной, дружелюбной, красивой и доступной по цене. Вместе с тем Сафонов с сожалением отметил, что мониторинг, который осуществлял Ростуризм практически с начала года, выявил завышения цен у 241 отелей относительно тех уровней, которые были определены постановлением правительства.

Работа таможенной службы на КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы передавали эту информацию контрольно-надзорным органам, принимались меры, и цены были скорректированы… Мы призывали наших отельеров не завышать цены, не стараться заработать мгновенно сейчас, а выстроить системную стратегическую работу и зарабатывать постоянно в перспективе, показав замечательный образ РФ — гостеприимной, удобной и комфортной", — заключил Сафонов.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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