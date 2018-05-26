Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне

Китаец по происхождению Цзин Ли начал свое путешествие с Сочи. Но перед этим он зарегистрировал свой маршрут в национальном центре развития конного туризма, который находится в Москве.

Китаец по рождению и россиянин по паспорту Цзин Ли начал конный поход по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"Я посвящаю свое путешествие чемпионату мира по футболу, так как очень люблю этот вид спорта, — сказал Цзин Ли. — Я рассчитал самый короткий путь, который можно преодолеть верхом на лошади от Сочи до Санкт-Петербурга. По моим расчетам, мне предстоит преодолеть более 5 тыс. км".