16:01 26 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне

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Путешественник отправится верхом на лошади по городам России, принимающим игры мундиаля

Китаец по происхождению Цзин Ли начал свое путешествие с Сочи. Но перед этим он зарегистрировал свой маршрут в национальном центре развития конного туризма, который находится в Москве.

Китаец по рождению и россиянин по паспорту Цзин Ли начал конный поход по городам-организаторам Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"Я посвящаю свое путешествие чемпионату мира по футболу, так как очень люблю этот вид спорта, — сказал Цзин Ли. — Я рассчитал самый короткий путь, который можно преодолеть верхом на лошади от Сочи до Санкт-Петербурга. По моим расчетам, мне предстоит преодолеть более 5 тыс. км".

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (16)



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