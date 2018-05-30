80-летний Николай Степин рассказал, почему решил стать волонтером на ЧМ-2018

80-летний волонтер Николай Степин с нетерпением ждет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Это не первый опыт волонтерской работы. В прошлом он уже был волонтером на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Универсиаде в Казани, Танковом биатлоне и Кубке Конфедерации в прошлом году.