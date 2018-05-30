19:34 30 Мая 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

80-летний Николай Степин рассказал, почему решил стать волонтером на ЧМ-2018

Получить короткую ссылку
Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (17)
25 0 0
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.

80-летний волонтер Николай Степин с нетерпением ждет Чемпионат мира по футболу 2018 года. Это не первый опыт волонтерской работы. В прошлом он уже был волонтером на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, Универсиаде в Казани, Танковом биатлоне и Кубке Конфедерации в прошлом году.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (17)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Рим
    О чем договорились?

    Чем завершились переговоры по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2 в Риме – в материале Sputnik.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гроза.
Невероятные вспышки молний в фотографиях
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
В приморском зоопарке кошка выкормила детеныша рыси
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia