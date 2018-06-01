Бесплатный транспорт для болельщиков ЧМ - 2018 запустят в Москве

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Бесплатный проезд на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта организуют для болельщиков Чемпионата мира по футболу в Москве, маршруты будут отмечены специальными стикерами, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Болельщики смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, работающими вблизи стадионов и в центре города. Такой транспорт будет отмечен специальными стикерами", — рассказал Ликсутов РИА Новости.

По его словам, всего в дни матчей бесплатный проезд для болельщиков будет доступен на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта.

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Для того, чтобы воспользоваться поездками, зрители должны будут предъявить контролеру транспорта Fan ID (паспорт болельщика) и билет на матч, пояснил глава департамента.

"Волонтеры и аккредитованные лица ФИФА смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом столицы в течение всего периода проведения чемпионата мира. Для этого они получат специальные билеты в аккредитационных центрах", — добавил заммэра.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.