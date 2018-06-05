13:58 05 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Стадион Фишт в Сочи

Более восьми тысяч человек поставили на миграционный учет в Сочи с 25 мая

© Sputnik . Илья Питалев
ФИФА-2018
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Указ президента России "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018", вступивший в силу 25 мая, вводит особый порядок регистрации граждан в городах, принимающих мундиаль.

СУХУМ, 5 июн — Sputnik. С момента вступления в силу Указа президента сотрудниками отдела по вопросам миграции УВД Сочи были зарегистрированы более восьми тысяч человек, сообщают "Кубанские новости".

Сотрудники миграционных отделов города Сочи переведены на усиленный режим работы во время ЧМ‐2018.

Граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Граждане России, иностранцы и лица без гражданства в течение 3-х дней с момента прибытия в Сочи подлежат постановке на миграционный учет.

Для тех, кто отдыхает в Сочи и планирует организованное проживание в домах отдыха, гостиницах, санаториях процесс регистрации почти незаметен за счет того, что ими занимается администрация мест размещения.

Ежедневно в подразделение поступает свыше 200 заявок как от самих граждан, пришедших в полицию лично, так и от администраций средств размещения туристов и МФЦ, куда многие также обращаются с заявлениями о регистрации.

Свидетельство о регистрации граждане получают в этот же день.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018.




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