Кролик Пушик стал главным оракулом ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

СУХУМ, 7 июн — Sputnik. Трехлетний кролик Пушик из сочинского "Эколого-биологического центра имени Соколова" стал местным животным-оракулом Чемпионата мира по футболу, рассказала РИА Новости педагог дополнительного образования центра Вера Антонец.

Широкой публике Пушика в качестве местного животного-оракула предстоящего мундиаля воспитанники центра представили 1 июня на городском мероприятии «Навстречу чемпионату мира по футболу 2018». Первые прогнозы на турнир кролик уже сделал: предсказал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в первом матче мундиаля.

"Он общительный, добрый, любит людей, все с ним нянчатся, таскают на руках … Мы заметили, что если ему дать какие-то предметы, например, мячики, кегли, он проявляет заинтересованность, активно выбирает. У нас здесь часто проходят детские мероприятия, соревнования, и он предсказывал победителей. Совпадений было больше, чем ошибок. Решили, что можно это использовать в предсказаниях на чемпионате мира", — рассказала Антонец.

По словам сотрудников центра, как и все травоядные, Пушик, любит морковь и свежие яблоки, живет он в специальном вольере, частенько гуляет по территории центра с другими кроликами. Прежними хозяевами животного была сочинская семья, которая два года назад отдала животное в центр, где он быстро стал всеобщим любимцем.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу 2018 года в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.