В США призвали перенести из России церемонию вручения Кубка ЧМ-2018

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Хельсинкская комиссия, действующая при федеральном правительстве США, опубликовала доклад о предстоящем в России Чемпионате мира по футболу, в котором заявила, что ФИФА следовало перенести церемонию вручения Кубка мира из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Russia Today.

Отмечается, что Кубок нужно вручать "на нейтральной территории".

"Несмотря на усилия некоторых американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения ЧМ по футболу другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода", — говорится в документе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбольный турнир ко Дню России и ЧМ FIFA-2018 состоялся в Сухуме

В апреле в Белом доме заявляли, что американским болельщикам стоит "дважды подумать", прежде чем ехать в Россию. В администрации объяснили это тем, что дипломатический кризис между Россией и Западом представляет угрозу для консульских служб.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018.