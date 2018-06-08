22:45 08 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Мяч чемпионата мира по футболу 2018

Назад в будущее: мяч ЧМ-2018 - ностальгическая версия 1970 года

© Sputnik . Рамиль Ситдиков
ФИФА-2018
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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 12 стадионов в 11 городах.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. Во время Чемпионата мира будет использоваться мяч Adidas Telstar 18, который является ностальгической версией мяча Telstar — первого мяча, который компания разработала для ЧМ в 1970 году, передает Моя Планета. Об этом напоминают черные и белые цвета (первые мячи были черно-белыми, чтобы их могли различать зрители монохромных телевизоров) с добавлением золотистого шрифта.

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Команда специалистов из Университета Линчбурга провела испытания Telstar 18 с помощью аэродинамической трубы и полевых измерений. По сравнению с мячом Brazuca (использовался в Бразилии в 2014 году) новый снаряд отличается большим сопротивлением в полете и более стабильной траекторией. Это значит, что мяч может лететь на более короткие дистанции по сравнению с предыдущими.

По словам специалистов, Telstar 18 более стабилен в аэродинамическом плане, чем Jabulani, использовавшийся в ЮАР в 2010 году.

Расписание матчей ЧМ-2018>>

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.




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