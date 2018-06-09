"Мы открыли миру наши сердца": Путин приветствовал гостей и участников ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В первом матче встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

СУХУМ, 9 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к болельщикам и участникам чемпионата мира, отметив, что для России большая радость принимать представителей футбольной семьи, сообщает Р-Спорт. © Sputnik . Рамиль Ситдиков Назад в будущее: мяч ЧМ-2018 - ностальгическая версия 1970 года

"Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты! Всех – кто уже приехал в Россию и кто только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира ФИФА", — сказал Путин в видеообращении по случаю открытия ЧМ-2018.

Президент отметил, что страна готова устроить настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

"Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией. Ее самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой. С ее радушным, очень искренним и дружелюбным народом", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что жители страны сделали все возможное, чтобы болельщики и спортсмены чувствовали себя в России как дома. "Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира ФИФА!" — заключил российский лидер.