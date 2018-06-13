15:58 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Глава Чечни Р.Кадыров. Архивное фото.

Кадыров посмеялся над песней Слепакова

© Sputnik . Саид Царнаев
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
48630

Песня российского актера и исполнителя Семена Слепакова, в которой чеченский лидер выступил в роли сборной России по футболу, набрала почти четыре миллиона просмотров.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу, сообщает РИА Новости. 

Он отметил, что ему понравилась композиция, и ответил на нее своим четверостишьем.

Слепаков ранее опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу. Слепаков в ней отмечает, что Кадыров "твердый, как пармезан". В композиции глава Чечни ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч "Эмиратам", после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — написал он в Telegram.

Кадыров выразил сожаление, что в песне Слепакова российская сборная потерпела поражение. "Это непорядок", — написал глава Чечни и пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую композицию.

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на чемпионате мира.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Куанышбек Есекеев
    Алибаба и малый бизнес

    Глава компании "Казахтелеком" рассказал о планах по созданию платформы для малого и среднего бизнеса по аналогии с китайской Alibaba.

  • Молодой парень пересчитывает доллары США. Архивное фото
    Дорогая наука

    Более 50 иностранных студентов пожаловались, что заплатили за обучение в бишкекском вузе по 2900 долларов, но деньги не поступили в кассу и их отчислили.

  • Байкер в Минске вернул водителю выброшенный на дорогу окурок
    Не сорить!

    Мотоциклист в Минске подобрал окурок, выброшенный автомобилистом на дорогу, и вернул его водителю. Произошедшее снял видеорегистратор.

  • Билеты на ЧМ-2018
    Без комментариев

    Владельцев латвийских баров и ресторанов предупредили: футбол можно показывать только в трансляции LTV7, никаких комментариев на русском для туристов.

  • Аисты, архивное фото
    Помощи не ждите

    Депутат Сейма Литвы раскритиковала работу Ассоциации опеки над животными и заявила, что структура не выполняет свои функции.

  • Кишинев, архивное фото
    Молдавское двоевластие

    Срок полномочий действующего парламента Молдавии истекает. Смогут ли предстоящие выборы вывести страну из масштабного политического кризиса?

  • Женщина в национальной одежде, архивное фото
    Таджикистан туристический

    Специально для любителей познавать мир Sputnik Таджикистан составил список достопримечательностей, которые непременно стоит увидеть в Таджикистане.

  • Рукопожатие
    Совместными усилиями

    Главы спецслужб Узбекистана и Таджикистана заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, охране госграницы и обмене информацией.

  • Плакат в таллиннском автобусе
    Сказка про медведя

    Sputnik задался вопросом, зачем на рекламном постере эстонской армии изображен медведь, если отстрел диких зверей не входит в список стратегических целей Сил обороны Эстонии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Учения авиации Балтийского флота
Неуправляемые ракеты и уход от огня: учения авиации Балтийского флота
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia