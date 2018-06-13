Кадыров посмеялся над песней Слепакова

Песня российского актера и исполнителя Семена Слепакова, в которой чеченский лидер выступил в роли сборной России по футболу, набрала почти четыре миллиона просмотров.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Рамзан Кадыров прокомментировал песню Семена Слепакова, в которой он в шутку посоветовал назначить главу Чечни тренером сборной России по футболу, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что ему понравилась композиция, и ответил на нее своим четверостишьем.

Слепаков ранее опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу. Слепаков в ней отмечает, что Кадыров "твердый, как пармезан". В композиции глава Чечни ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч "Эмиратам", после чего Кадыров отказывается ее тренировать.

"Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа", — написал он в Telegram.

Кадыров выразил сожаление, что в песне Слепакова российская сборная потерпела поражение. "Это непорядок", — написал глава Чечни и пригласил артиста в Грозный, чтобы написать новую композицию.

Глава Чечни также пожелал российским футболистам победы на чемпионате мира.