Роскачество проверило пиво к ЧМ-2018 и назвало лучшее

Исследование проводилось с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций и аттестованные органолепты.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Роскачество объявило о завершении проверки светлого фильтрованного пива, проведенной по поручению правительства России в преддверии Чемпионата мира по футболу, сообщает портал "Planet today".

Роскачество подвергло проверке более 40 импортных и российских торговых марок пива. Его оценивали по общей доле спирта, кислотности, цвету, массовой доле двуокиси углерода, высоте пены и пеностойкости. Эксперты также оценили насыщенность вкуса и аромат.

Лидерами оказались такие марки пива, как Amstel, "Халзан" и Bud, Heineken, Stella Artois.

Наименее вкусными сортами эксперты назвали "Жигулевское" (производство казанского филиала АО "Пивоварня Москва-Эфес"), "Горьковское", "Окское", "Балтика" и "Свердловское".​

Высокой оценки за вкус 5,5 балла никто не получил.

Специалисты рекомендуют любителям пива обращать внимание на пену: если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, то это означает, что, алкогольный напиток не самого высокого качества. Однако в случае с элем, сидром, крафтовым пивом и пивными напитками угасающая пена, наоборот, может быть "авторской" характеристикой.