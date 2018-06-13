Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018

Sputnik Азербайджан подготовил фотоподборку самых красивых спутниц известных футболистов ведущих сборных мира.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik.
В преддверии Чемпионата мира по футболу вместе с болельщиками за успех любимых игроков будут пылко болеть их подруги и жены. Смотрите в фотоленте Sputnik, каких красавиц выбрали себе в спутницы звезды мирового футбола.
Sputnik Азербайджан подготовил фотоподборку самых красивых спутниц известных футболистов ведущих сборных мира.
Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik.
Рубрика ОК, Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы интернет-пользователей, рассказал, как ему удается оставаться в хорошей физической форме.