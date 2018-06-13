15:59 13 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (16)
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  • Бруна Маркезини — бразильская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая
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  • Антонелла Рокуццо - жена лидера аргентинской сборной и Барселоны Лионеля Месси с семьей
  • Испанская телеведущая Рубио Пилар
Бруна Маркезини — бразильская актриса театра и кино, фотомодель, телеведущая. Девушка лидера сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара.

В преддверии Чемпионата мира по футболу вместе с болельщиками за успех любимых игроков будут пылко болеть их подруги и жены. Смотрите в фотоленте Sputnik, каких красавиц выбрали себе в спутницы звезды мирового футбола.

Sputnik Азербайджан подготовил фотоподборку самых красивых спутниц известных футболистов ведущих сборных мира.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018 на Sputnik.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (16)



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