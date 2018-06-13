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Главный тренер сборной Испании отправлен в отставку за сутки до ЧМ-2018

© Sputnik . Григорий Сысоев
ФИФА-2018
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Днем ранее мадридский "Реал" объявил, что главным тренером команды станет Лопетеги, который покинет свой пост в сборной Испании по окончании чемпионата мира в России.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги отправлен в отставку за сутки до старта чемпионата мира в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

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В среду в Краснодаре, где базируются испанцы во время чемпионата мира, проходит специальная пресс-конференция. Днем ранее мадридский "Реал" объявил, что главным тренером команды станет Лопетеги, который покинет свой пост в сборной Испании по окончании чемпионата мира в России. Позже RFEF подтвердила эту информацию и сообщила, что получит компенсацию за расторжение контракта с 51-летним специалистом.

"Я не чувствую себя преданным, но проблема в том, как все было сделано: все (переговоры с "Реалом") без какого-либо участия RFEF. Мы не можем это проигнорировать. Лопетеги – безукоризненный профессионал, но форма имеет значение", — сказал Рубиалес на пресс-конференции.

Рубиалес поблагодарил Лопетеги за все, что он сделал для сборной Испании, но напомнил, что решение о его отставке является ясным посланием всем работникам RFEF, что есть правила поведения, которые должны соблюдаться.

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По словам главы RFEF, в организации узнали о контракте Лопетеги с "Реалом" "за пять минут до назначения".

Лопетеги возглавил национальную команду Испании летом 2016 года, сменив у руля "Красной фурии" Висенте дель Боске. Испанцы вышли в финальную часть чемпионата мира-2018 в России с первого места в отборочной группе. В конце мая тренер продлил контракт с RFEF до 2020 года. В рамках группового этапа чемпионата мира испанцы сыграют с командами Португалии, Марокко и Ирана.




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