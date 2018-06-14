Математики узнали, кто станет фаворитом ЧМ-2018

Чтобы рассчитать вероятность победы каждой из 32 команд, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest (в переводе с английского "случайный лес". – ред.).

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Ученые из университетов Германии и Бельгии предсказали исход чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Р-Спорт. © Sputnik / Томас Тхайцук Все на футбол: Sputnik откроет в Сухуме фан-зону для болельщиков

Чтобы рассчитать вероятность победы каждой из 32 команд, математики совместили метод ранжирования с алгоритмом random forest (в переводе с английского "случайный лес". – ред.). В этом алгоритме каждое "дерево" — это некий вариант развития событий, "листья" — сами события, а "ветки" — условия, которые к ним приводят.

Ученые проанализировали такие факторы, как ВВП стран-участниц и их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, количество игроков в Лиге чемпионов и другие. При этом использовались результаты предыдущих мировых первенств по футболу, начиная с 2002 года. Специалисты подчеркивают, что значительное влияние на результаты анализа оказала сама структура мундиаля и распределение стран по группам.

По итогам исследования фаворитом ЧМ-2018 оказалась Испания: ее шансы на победу равняются 17,8%. За ней следуют Германия (17,1%) и Бразилия (12,3%). Перспективы российской сборной оценили не столь высоко: всего 0,1%.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA 2018.