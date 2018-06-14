Рауль Хаджимба примет участие в открытии ЧМ по футболу FIFA-2018 в Москве

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент по приглашению организаторов посетит открытие Чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Путин встретится с лидерами стран, которые посетят ЧМ-2018

На открытии Чемпионата мира по футболу также будут лидер Ливана Саад Харири, президент Молдовы Игорь Додон, президент республики Панама Хуан Карлос Варела, избранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес, президент Руанды Поль Кагаме, наследный принц Саудовской Аравии Сальман Аль Сауд, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

Открытие ЧМ-2018 состоится в "Лужниках" в 17:30. В шоу примут участие мировые звезды, в том числе чемпион мира по футболу 1994 и 2002 годов бразилец Роналдо, британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина и другие.

14 июня в России впервые открывается Чемпионат мира по футболу. Соревнования начнутся с первого группового матча между сборной России и Саудовской Аравии в Москве на стадионе "Лужники" в 18:00.

Чемпионат принимают 11 городов России — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.

В чемпионате принимают участие 32 команды из разных стран мира, в том числе и России. Они разделены на восемь групп по четыре в каждой — борьба за победу продлится до 15 июля включительно. В тот же день пройдет церемония закрытия чемпионата и вручение главного Кубка.