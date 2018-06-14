00:30 15 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Церемония открытия ЧМ-2018 по футболу

В Москве стартовал чемпионат мира по футболу

© Sputnik . Алексей Филиппов
ФИФА-2018
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В конце торжественной церемонии выступил президент России Владимир Путин.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik. Чемпионат мира по футболу стартовал в Москве, сообщает Р-Спорт.

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В церемонии открытия турнира приняли участие президент Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Роналдо.

В конце торжественной церемонии выступил Владимир Путин.

"Нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения миллиарды людей на планете. И где бы мы ни жили, каким традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду: единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга. В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, заключается великая сила футбола, спорта в целом", — сказал Путин.

Чемпионат принимают 11 городов России — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Ростов-на-Дону, Саранск, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.




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