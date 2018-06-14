00:29 15 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

На церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе Лужники

Глазами болельщика: почему президент Абхазии приехал в Россию

© Sputnik . Alexey Kudenko
ФИФА-2018
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Олег Дмитриев
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Президент Абхазия Рауль Хаджимба присоединился к армии футбольных болельщиков и стал свидетелем самого ожидаемого события этого лета. 14 июня он прибыл в Москву, как и лидеры других стран, для участия в открытии Чемпионата мира по футболу.

Во время матча  открытия Чемпионата Мира болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев поразмышлял о том, почему в Россию приезжают не только обычные болельщики, но и главы государств.

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Все недоброжелатели вокруг говорят об опасностях футбола, о недружественной России, о воинствующих фанатах, о самом опасном чемпионате мира. А на самом-то деле футбол разъединил страны лишь однажды –в 1969-м году, после отборочного матча чемпионата мира Гондурас ввел войска в крохотный Сальвадор. Та футбольная война закончилась быстро – нефтяные компании прекратили сотрудничество с регионом – и танки встали.

С тех пор прошло почти 50 лет. И сейчас чемпионат мира по футболу – событие исключительно мирное, но не только спортивное. Это еще и возможность лидерам разных стран пообщаться друг с другом – "сверить стрелки" в мировой политике.

И что интересно, в Москву на открытие прилетели и соседи из стран, которые не попали на чемпионат, но футбол там любят – из Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Армении. Есть и иностранные гости – за исключением, увы, тех стран, которые смешали футбол с политикой. Что же заставляет президентов встречаться?

Давайте поразмышляем.

  • Первое – это то, что переговоры между лидерами стран не могут не проходить на "позитиве". Нет конфронтации, нет вражды – в таких встречах мало подводных течений. В приподнятой обстановке игры приятно и  легко порассуждать о будущих совместных проектах, о том, что может пойти на пользу в международных отношениях.
  • Второе – это безусловно поддержка своих болельщиков. Когда в стране знают, что лидер любит футбол, то это повышает к нему доверие. А иногда и бывшие футболисты становятся президентами. Как, например, Джордж Веа из Либерии. В прошлом – звезде итальянского "Милана". Дела в стране  от этого лучше не стали, но он старается. Как бы то ни было, любовь к футболу – это плюс для политика.
  • А третья причина присутствия лидеров на футбольных матчах проста и банальна. Футбол – это планетарная страсть. А без страсти в политике – никуда. Как, собственно, и в футболе, и в жизни.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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