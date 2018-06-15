19:42 15 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Саудовская Аравия

Украина расплачивается за долги трансляцией игр ЧМ в России

© Sputnik . Виталий Белоусов
ФИФА-2018
Получить короткую ссылку
12 0 0

Украина приобрела пакеты прав на ЧМ-2018 и 2022 в 2012 году, а в 2015-м власти заявили об отказе от трансляции и перестали переводить ЕСВ деньги, из-за чего у Киева начала накапливаться задолженность.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. На Украине вынуждены показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов, заявляют в Киеве. Но для обычных украинских болельщиков это не имеет никакого значения, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Трансляции матчей Чемпионата мира по футболу в России на украинском телеканале "Интер" позволят погасить долги Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"ЕСВ в 2016 году напоминает о долге и рассматривает возможность вынесения штрафных санкций (за неуплату за права и отказ от трансляции на территории Украины), а также лишение прав на следующий ЧМ-2022", — написал Аласания на своей странице в Facebook.

Владимир Шахрин
© Sputnik . Максим Блинов
Уходит боль: лидер "Чайфа" перепел хит под впечатлением от победы России

В результате НОТУ, по словам ее председателя, продала компании Inter Media group права на трансляцию полного пакета чемпионата в России.

"Долг перед ЕСВ до конца года должен быть уплачен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ 2022 в Катаре", — резюмировал он.

При этом ранее Аласания сравнивал трансляцию ЧМ-2018 со смертью. "Вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть", — заявлял он.

Политолог Александр Дудчак считает, что большинство украинцев с такой позицией несогласно. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Подготовка к финалу Лиги Чемпионов в Киеве
© Sputnik . Стрингер
Британских фанатов избили в Киеве. В Британии обвиняют русских

"С финансами там всегда не очень хорошо. Но тем, кто выступал против трансляции матчей на Украине, никакие отговорки не нужны, потому что они считают, что лучше быть голодранцами, но патриотичными. А большинству нормальных людей все равно, по какой причине транслируют – главное, чтобы это было. Говорят, что в Киеве в первый день чемпионата, по какому району не пройдешь – везде были слышны звуки футбола. Так что народ нормально воспринимает. Но, к сожалению, есть и те, кто выступает против. Голоса этих активных "патриотов" слышны больше, чем нормальных людей, которые просто стараются нормально жить, по-прежнему традиционно воспринимать Россию как братскую страну. Но, к сожалению, приходится выискивать объяснения трансляции. Могли бы просто сказать, что спорт вне политики, и матчи транслируют просто потому, что это – спорт", — сказал Александр Дудчак.

Церемония открытия чемпионата мира по футболу прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Создатели рассказали, чего ждать от фильма Мальчик и война
Тяжелый, но с просветом: создатели рассказали, чего ждать от фильма "Мальчик и война"
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia