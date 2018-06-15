Сочи готовится к футбольному поединку Испании и Португалии

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. 15 июня в 21:00 в Сочи пройдет первый матч в рамках Чемпионата мира 2018. На стадионе "Фишт" встретятся сборна Испании и Португалии.
На курорте ажиотаж. Болельщики продолжают прибывать на самолетах и поездах, в том числе и двухэтажных. Первый приехал из Москвы 14 июня, сообщает Кубань 24.
Специально к чемпионату Сочи украсили 500 тысячами цветов, причем клумбы сделали в форме футбольных мячей.
Что, где купить или посмотреть иностранцам на разных языках мира объясняют волонтеры. К услугам приезжих также виртуальный гид. Он расскажет в том числе и о правилах безопасности при посещении стадиона.
За безопасностью на чемпионате следят тысячи полицейских. Они контролируют приезд фанатов, размещение и сами игры.
Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.