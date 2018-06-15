Сочи готовится к футбольному поединку Испании и Португалии

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. 15 июня в 21:00 в Сочи пройдет первый матч в рамках Чемпионата мира 2018. На стадионе "Фишт" встретятся сборна Испании и Португалии.

На курорте ажиотаж. Болельщики продолжают прибывать на самолетах и поездах, в том числе и двухэтажных. Первый приехал из Москвы 14 июня, сообщает Кубань 24.

Специально к чемпионату Сочи украсили 500 тысячами цветов, причем клумбы сделали в форме футбольных мячей.

Что, где купить или посмотреть иностранцам на разных языках мира объясняют волонтеры. К услугам приезжих также виртуальный гид. Он расскажет в том числе и о правилах безопасности при посещении стадиона.

За безопасностью на чемпионате следят тысячи полицейских. Они контролируют приезд фанатов, размещение и сами игры.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.