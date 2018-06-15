Вокалистки из Абхазии исполнили гимн на открытии ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Асида Квициния. Юные вокалистки Аделина Аджба и Амина Джарсалия исполнили гимн на открытии ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону 14 июня. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik мама певицы Анна Аджба.

"Основные репетиции проходили за три дня до открытия Чемпионата мира. Девочки посещали репетиции несколько раз в день, им устраивали прогоны, чтобы номер был хорошо отработан. Это время было очень волнительным для нас. Было жарко, собиралось много людей, и репетиции немного изматывали детей, но мы всем довольны, девочки очень старались, что не раз отмечали организаторы", — рассказывает Анна Аджба.

По словам Анны Аджба, церемония проходила под открытым небом, все выступления были яркими и красочными, и вызывали восторг у зрителей.

Все было очень организованно, открытие началось в три часа дня. Но уже через пару часов на сцене появились наши девочки. Все выглядело красиво, дети вышли в белом, нас переполняла гордость. Нам приятно понимать, что мы стали частью такого важного и масштабного события. Эта также хороший опыт для наших детей, это их первая большая сцена с 20 тысячами зрителей", — делится впечатлениями Аджба.

© Фото : предоставлено Анной Аджба Аделина Аджба и Амина Джарсалия

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.