Болельщики со всего мира собрались в Москве на открытие ЧМ-2018

Всего за период чемпионата состоится 56 трансляций. Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего.
Фестиваль болельщиков в Москве в первый день работы посетили около 67 тысяч человек, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного департамента спорта и туризма.
Всего за период чемпионата состоится 56 трансляций. Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего.
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В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.