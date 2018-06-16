17:44 16 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

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Болельщики со всего мира собрались в Москве на открытие ЧМ-2018

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Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (28)
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Фестиваль болельщиков в Москве в первый день работы посетили около 67 тысяч человек, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного департамента спорта и туризма.

Всего за период чемпионата состоится 56 трансляций. Площадка будет открываться за три часа до старта первого матча дня и закрываться через час после окончания последнего.

Темы:
Лучшие видео о Чемпионате мира по футболу 2018 в России (28)



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