Красавицы-болельщицы ЧМ-2018

Чемпионат мира по борьбе на поясах проходил в Казани с 15 по 17 июня, за звание чемпиона мира по "Корэш" в 2018 году боролись более 150 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Европы и Америки.

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