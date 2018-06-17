Красавицы-болельщицы ЧМ-2018

Немало представительниц слабого пола болеют за любимые команды. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красавицы неравнодушны к мундиалю в России.
Около двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои национальные команды в борьбе на чемпионате мира по футболу.
Немало представительниц слабого пола болеют за любимые команды. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красавицы неравнодушны к мундиалю в России.
Встреча группы Е, состоявшаяся в Самаре в воскресенье, завершилась со счетом 1:0.
Чемпионат мира по борьбе на поясах проходил в Казани с 15 по 17 июня, за звание чемпиона мира по "Корэш" в 2018 году боролись более 150 спортсменов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, Европы и Америки.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
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Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.
Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.
Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.
Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.
В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.
Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по займам в международных финансовых институтах.
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Силы обороны Эстонии приостановили учебные стрельбы на открытой местности из-за высокой пожароопасности.
В Турмонском заказнике Северной Осетии ожидают прибытия шведских зубров, которые станут основателями нового вольного стада.
В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.