17:37 17 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Красавицы-болельщицы ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (19)
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© Sputnik . Nina Zotina
Болельщица у стадиона "Фишт" в Олимпийском парке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании.

Около двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои национальные команды в борьбе на чемпионате мира по футболу.

Немало представительниц слабого пола болеют за любимые команды. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие красавицы неравнодушны к мундиалю в России.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (19)



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