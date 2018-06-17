Сборная Германии начала ЧМ-2018 с поражения команде Мексики

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики собрал второй аншлаг на московском стадионе "Лужники" в рамках турнира.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Сборная Мексики обыграла команду Германии, действующих чемпионов мира, в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Единственный мяч на 35-й минуте забил Ирвинг Лосано.

Встреча группы F собрала 78011 зрителей. Первый аншлаг в "Лужниках" был зафиксирован 14 июня на матче открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии.