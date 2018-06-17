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Чемпионат мира по футболу 2018

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Страны-победители чемпионата мира по футболу

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (20)
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  • Уругвайцы Педро Сеа, Эктор Скароне и Эктор Кастро празднуют победу в матче с Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу в Монтевидео, 1930 год
  • Итальянский нападающий Анджело Скьявио забивает победный гол в матче с Чехословакией в финале чемпионата мира по футболу, 1934 год
  • Футболисты немецкой сборной празднуют победу в матче с Венгрией в финале чемпионата мира по фоутболу, 1954 год
  • Английский нападающий Джеффри Херст забивает первый гол в финальном матч чемпионата мира по футболу против Западной Германии, 1966 год
  • Капитан сборной Аргентины Диего Марадона с Кубком мира по футболу после победы в матче с Западной Германией, 1986 год
  • Бразильский форвард Ромарио с кубком мира ФИФА после победы сборной Бразилии по футболу над командой Италии в финале чемпионата мира по футболу, 1994 год
  • Футболист Зинедин Зидан обнимается с футболистами сборной Франции после забивания второго гола в финальном матче между командами Бразилии и Франции на чемпионате мира по футболу, 1998 год
  • Бразильский форвард Рональдо и немецкий полузащитник Карстен Рамелов в финальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Бразилии, 2002 год
  • Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста и вратарь сборной Голландии Мартен Стекеленбург в финальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными командами Голландии и Испании, 2010 год
  • Игроки сборной Германии после финального матча чемпионата мира по футболу 2014 Германия - Аргентина на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро, 2014 год
© AFP 2018 / STF
Уругвайцы Педро Сеа, Эктор Скароне и Эктор Кастро празднуют победу в матче с Аргентиной в финале чемпионата мира по футболу в Монтевидео, 1930 год

Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года.

Последний проходил с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии, тогда чемпионом мира стала национальная сборная Германии. Кто еще выигрывал мировое первенство, можно узнать подробнее в фотоленте Sputnik.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (20)



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