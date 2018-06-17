Страны-победители чемпионата мира по футболу

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Милиция Абхазии вернула российскому туристу угнанный автомобиль У екатеринбуржца, отдыхающего в Абхазии, украли автомобиль "Hyundai Solaris" в Сухуме 13 июня 2018 года. 39

Мужики-герои: как абхазы спасли тонущую семью из России Отдых для семьи из России чуть не обернулся трагедией, машина с тремя взрослыми и ребенком скатилась прямо в море, но благодаря трем отважным и самоотверженным абхазским парням, все закончилось благополучно. 481