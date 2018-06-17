Страны-победители чемпионата мира по футболу

Последний проходил с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии, тогда чемпионом мира стала национальная сборная Германии. Кто еще выигрывал мировое первенство, можно узнать подробнее в фотоленте Sputnik.
Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года.
Последний проходил с 12 июня по 13 июля 2014 года в Бразилии, тогда чемпионом мира стала национальная сборная Германии. Кто еще выигрывал мировое первенство, можно узнать подробнее в фотоленте Sputnik.
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В центре литовского Каунаса подрались нетрезвые граждане Азербайджана и американский военнослужащий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз в Россию из Армении живых животных.