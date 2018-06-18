Тренировка сборной Египта перед матчем с командой России

Египетские футболисты готовятся к матчу с командой России на ЧМ-2018. Игра состоится в Петербурге во вторник, 19 июня в 21:00.

Команда провела тренировку в Грозном.

Ожидается, что форвард египтян Мохамед Салах выйдет на поле в игре с россиянами. Салах после травмы плечевого сустава, полученной в конце мая, провел первую тренировку в общей группе только 13 июня, и не вошел в стартовый состав сборной Египта по футболу на матч группового этапа Чемпионата мира против команды Уругвая.

Сборная России уже провела свой первый матч мундиаля, разгромив сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сборная Египта уступила в своем первом матче на чемпионате мира команде Уругвая со счетом 1:0.